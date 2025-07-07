В Каире загорелся главный офис Telecom Egypt

В Каире загорелось здание Central Ramsis, в котором расположен главный офис телекоммуникационной компании Telecom Egypt. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Во время происшествия пострадал 21 человек. Из-за возгорания по всему Египту возникли перебои с мобильной связью и интернетом, а некоторые сайты и приложения перестали работать.

До этого российские туристы остались без связи в Египте из-за новых пошлин.

В апреле 2025 года в Египте вступил в силу закон, обязывающий регистрировать новые смартфоны. Если устройство не зарегистрировано, его отключают от местных сотовых сетей. Это касается и телефонов, ввозимых туристами. Чтобы избежать блокировки, нужно заплатить налог в размере 38% от стоимости смартфона. В противном случае турист останется без связи. Для россиян сделали исключение: можно бесплатно провезти один смартфон, а за второй придется заплатить налог.

Как пишет SHOT, проблема в основном затрагивает тех, кто уже бывал в Египте и пользуется местной сим-картой. Но даже новички, приехавшие на отдых, столкнулись с тем, что через три дня после прибытия связь пропадает.