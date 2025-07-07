В Дагестане ввели режим ЧС из-за размыва автомобильной дороги

В Шамильском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за размыва автомобильной дороги. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

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Отмечается, что в результате размыва полки автомобильной дороги было нарушено энергоснабжение района и транспортное сообщение с шестью населенными пунктами. Речь идет о селах Сомода, Урчух, Мусрух, Хонох, Ругельда и Хиндах.

«В Шамильском районе введен режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена», — говорится в тексте.

В 17:09 электроснабжение удалось полностью восстановить, устранив повреждения опор и линий электропередачи. Предполагается, что восстановление транспортного сообщения с селами займет от семи до десяти дней.