В Дагестане ввели режим ЧС из-за размыва автомобильной дороги
В Шамильском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за размыва автомобильной дороги. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.
Отмечается, что в результате размыва полки автомобильной дороги было нарушено энергоснабжение района и транспортное сообщение с шестью населенными пунктами. Речь идет о селах Сомода, Урчух, Мусрух, Хонох, Ругельда и Хиндах.
«В Шамильском районе введен режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена», — говорится в тексте.
В 17:09 электроснабжение удалось полностью восстановить, устранив повреждения опор и линий электропередачи. Предполагается, что восстановление транспортного сообщения с селами займет от семи до десяти дней.