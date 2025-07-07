Суд в Баку оставил под стражей российских журналистов Sputnik

Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Напомним, что 30 июня власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве Sputnik. В частности, Картавых и Белоусов были арестованы на четыре месяца. Против них возбуждено дело по статьям «о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем».

«Сегодня бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе», — говорится в тексте.

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания 27 июня в Екатеринбурге группы азербайджанцев, два человека из которой скончались от посттравматического шока. Им были предъявлены обвинения в убийстве.