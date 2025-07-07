Девушка Старовойта сделала неожиданное признание после трагедии

На опознание тела экс-главы Минтранса Романа Старовойта, покончившего жизнь самоубийством, приехала его помощница Полина Корнеева. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По данным газеты, в 2021 году Старовойт развелся со своей женой Светланой, в браке супруги нажили двух дочерей.

В 2024 году министра заметили на церемонии вручения дипломов в курском медицинском вузе. Мужчина поздравил выпускников, вручил им, в том числе и Корнеевой, документы об окончании учебного заведения.

Журналисты заметили, что в местных городских группах Полину называли будущей «первой леди Курска».

На месте гибели экс-главы Минтранса нашли пачку денег

На месте ЧП молодая женщина расплакалась, но взяла себя в руки и дала показания следователям СК РФ. После завершения необходимых процедур она уехала на служебной машине Aurus.

Корреспонденты газеты смогли дозвониться до Полины, но она не посчитала нужным дать развернутое интервью.

«Спасибо. Мне не нужна помощь», — ответила Корнеева и положила трубку.

Напомним, что тело 53-летнего чиновника нашли в понедельник, 7 июля, на стоянке автомобилей в подмосковном Одинцово.