В Техасе увеличилось число жертв наводнения

В американском штате Техас увеличилось число жертв наводнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Согласно новой информации, число погибших при наводнении выросло до 89 человек — ранее сообщалось о 80 погибших. При этом, среди погибших значатся как взрослые, так и дети.

Кроме того, десятки человек считаются пропавшими без вести.

«По меньшей мере 89 человек погибли, а десятки до сих пор числятся пропавшими без вести после разрушительных наводнений, обрушившихся на Техас», — сообщают местные издания.

Ранее национальная метеорологическая служба США сообщила о чрезвычайной ситуации в нескольких городах округа Керр штата Техас — в результате сильного ливня уровень воды в реке Гваделупе поднялся более чем на шесть метров, что привело к разрушительному наводнению.