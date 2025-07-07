Минтранс отреагировал на гибель Старовойта

Минтранспорта России передало соболезнования родным и близким экс-главы ведомства Романа Владимировича Старовойта. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тело чиновника было обнаружено в понедельник, 7 июля, на парковке, рядом с его автомобилем. В СК РФ пояснили, что министр покончил жизнь самоубийством.

«Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта. Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда», — отметили в министерстве.

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В ведомстве подчеркнули, что профессиональные знания и опыт Старовойта по достоинству ценились коллегами и работниками транспортной отрасли.

Ранее сообщалось, что следователи и криминалисты СК, а также сотрудники полиции покинули место в подмосковном Одинцово, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта.