Названа причина смерти чиновника Росжелдора Андрея Корнейчука

Правоохранительные органы назвали возможную причину смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, который ранее умер на своем рабочем месте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предварительной версии, смерть могла наступить из-за острой сердечной недостаточности. Какие-либо дополнительные подробности смерти Корнейчука пока не называются.

«Предварительно, причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сообщили собеседники агентства.

Напомним, что 42-летний Корнейчук умер прямо во время рабочего совещания — по информации очевидцев, чиновник резко встал со своего рабочего места, после чего упал замертво.