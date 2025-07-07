В Электростали произошел пожар в медико-санитарной части

В подмосковной Электростали произошел пожар в Центральной медико-санитарной части №21. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила глава городского округа Инна Волкова.

По ее словам, возгорание произошло при работе на кровле.

«Согласно инструкции МЧС была произведена эвакуация пациентов и сотрудников верхнего этажа. Пострадавших нет», — написала Волкова.

Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место и в 17:53 полностью ликвидировали возгорание. В настоящее время оцениваются масштабы повреждений.