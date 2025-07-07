Автомобиль Старовойта эвакуировали с парковки в подмосковном Одинцово

Автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру транспорта Роману Старовойту, эвакуировали с парковки в подмосковном Одинцово, где он, о предварительным данным, совершил суицид. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого с места трагедии на ритуальном автомобиле увезли тело Старовойта.

По информации РИА Новости, экс-глава Минтранса приобрел Tesla Model X за полтора месяца до смерти.

7 июля президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах страны, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.

По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Позднее тело Старовойта обнаружили недалеко от автомобиля Tesla на парковке в Одинцова. Предварительно, причиной могло стать уголовное дело — по информации Telegram-канала Mash, экс-министра подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.