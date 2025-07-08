Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта

Министерство транспорта Российской Федерации выразило глубокую скорбь в связи с уходом из жизни Романа Владимировича Старовойта, отметив его выдающийся авторитет, профессионализм и готовность всегда прийти на помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович навсегда останется человеком, чей авторитет, глубокие знания и готовность оказать поддержку в трудную минуту никогда не будут забыты», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В понедельник Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта Российской Федерации. Он занимал этот пост с мая 2024 года, а до этого являлся губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила об обнаружении тела Романа Старовойта рядом с личным автомобилем в Одинцовском городском округе Подмосковья. В качестве основной версии произошедшего рассматривается суицид.

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В ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания против своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Адвокаты Смирнова заявили, что не могут предоставить никаких комментариев по данному вопросу.

Ранее политолог назвал возможную причину увольнения Старовойта.