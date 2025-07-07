Покончившего с собой экс-министра Старовойта предупредили о возникшем у силовиков интересе

Покончивший с собой бывший министр транспорта России Роман Старовойт был предупрежден о возникшем к нему интересе силовиков. Об рассказал журналист Александр Юнашев со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Life.ru.

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По данным издания, журналист уточнил, что папок на бывшего министра за Курск и за работу в министерстве набралось очень много. По его словам, их столько, что они не поместятся и в двух рабочих кабинетах.

Дело покончившего с собой Старовойта могут засекретить

Юнашев отметил, что положение бывшего министра после перехода на федеральный уровень не стало устойчивее, потому что президент Путин не скрывал недовольства его работой и неоднократно выражал критику в его адрес. По данным журналиста, в узком кругу все понимали, что интерес со стороны следствия был только вопросом времени. Он сказал, что все понимали, чем все это закончится, а особенно ясно это стало после того, как бывший зам Старовойта попал под уголовное дело за махинации при строительстве оборонительных рубежей на границе.

Ранее сообщалось, что следователи завершают работы на месте самоубийства бывшего министра транспорта России Романа Старовойта.