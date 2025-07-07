В Саратовской области взрыв газа повредил стены и перекрытия многоэтажки
Взрыв бытового газа в городе Ершов в Саратовской области повредил несущие стены и перекрытия в здании. Об этом сообщает начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
Как рассказал Юрин, он прибыл на место происшествия по поручению губернатора области Бусаргина Романа. Взрыв произошел на пятом этаже многоквартирного дома — в результате возник пожар и произошло частичное обрушение здания.
Юрин также уточнил, что администрация города организовала пункт временного размещения для пострадавших.
«Для приема пострадавших администрацией Ершовского района подготовлен пункт временного размещения, оборудованный всем необходимым — это муниципальное общежитие “Магистраль”, расположенное по адресу ул. Интернациональная 107. Спасатели продолжат работы до завершения разбора завалов», — рассказал он.
Ранее в жилом доме в Ершове произошел взрыв газа.