В Саратовской области взрыв газа повредил стены и перекрытия многоэтажки

Взрыв бытового газа в городе Ершов в Саратовской области повредил несущие стены и перекрытия в здании. Об этом сообщает начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

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Как рассказал Юрин, он прибыл на место происшествия по поручению губернатора области Бусаргина Романа. Взрыв произошел на пятом этаже многоквартирного дома — в результате возник пожар и произошло частичное обрушение здания.

Юрин также уточнил, что администрация города организовала пункт временного размещения для пострадавших.

«Для приема пострадавших администрацией Ершовского района подготовлен пункт временного размещения, оборудованный всем необходимым — это муниципальное общежитие “Магистраль”, расположенное по адресу ул. Интернациональная 107. Спасатели продолжат работы до завершения разбора завалов», — рассказал он.

Ранее в жилом доме в Ершове произошел взрыв газа.