Семью из Херсона нашли мертвыми в Ростове-на-Дону

Главк СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир в Ростове-на-Дону в Суздальском переулке тел супружеской пары 63 и 65 лет и их 40-летнего сына. По данным местных СМИ, семья приехала из Херсона, а их тела пролежали в квартире около месяца.

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Дело пока возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи не обнаружили следов взлома или постороннего проникновения в жилище. На телах также не были найдены следы, указывающий на насильственный характер лишения жизни.

Назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз.