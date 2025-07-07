Убивший жену в Подмосковье мужчина был фотографом звезд и снимал Плисецкую. Подробности о жизни семьи, в которой произошло убийство, сообщает mk.ru.

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Глава семейства был успешным фотографом, занимавшимся этим ремеслом с 19 лет. Начинал он с работы в агентстве по продаже недвижимости, затем перешел в частный бизнес, специализируясь на свадебных и юбилейных съемках. По словам родных, он фотографировал многих известных артистов, в том числе Майю Плисецкую.

Семья постоянно проживала в Москве, но на лето супруги с 17-летним сыном переехали в подмосковное Пущино, сняв там квартиру. Как объясняли родным, они хотели вести более здоровый образ жизни: купаться в Оке, гулять в лесу и выводить на прогулки своих собак (двух питомцев мужчина подобрал на улице). Кроме того, в этом городе жила мать фотографа.

Родственники утверждают, что незадолго до трагедии общались с супругами и не заметили ничего тревожного. Однако эти заявления противоречат словам знакомых, которые сообщали о систематических избиениях жены.

Некоторое время назад мужчина жаловался одной из родственниц на новую подругу супруги, которая, по его словам, «сбивала ее с толку» и подстрекала писать заявления против него. Подробностей конфликта он не раскрывал.

Напомним, что мужчина приковал жену к стеллажу и раздробил ей череп. После совершил суицид. Сын жив и находится в шоковом состоянии.

Как сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, в связи с убийством 39-летней жительницы города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Также по факту обнаружения тела мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Ранее мы писали о том, что глава семейства зарезал жену и дочь во Владикавказе.