Учитель российского детдома снимал порно с детьми, а директор скрывала преступление

На Урале будут судить учителя и директора детского дома. Преподавателя по информатике обвиняют в развращении, сексуальном насилии и съемке порнографии с участием сирот, которых он брал под опеку. Об этом пишет Е1.RU.

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Преступления, по версии следствия, продолжались около 10 лет. Признаны потерпевшими уже восемь детей, однако их может быть намного больше.

Бывшую директора одного из детдомов в Свердловской области обвиняют в том, что она о происходящем, знала, но пыталась скрыть преступления.

Издание пишет, что все вскрылось случайно. Жена одного из приемных сыновей, который уже вырос, написала руководителю тюменского благотворительного фонда, который помогал этому детскому дому, что пережил ее муж в детстве. Та не стала молчать, тут же сообщила все следователям, которые работали по предыдущим делам.

В ходе обыска на компьютере педагога обнаружили порно, фото и видео, которое он снимал с сиротами.