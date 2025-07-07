Старовойт приобрел Tesla незадолго до самоубийства

Бывший глава Минтранса Роман Старовойт, который, предварительно, покончил с собой, приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные данные.

По данным агентства, последний раз автомобиль марки Tesla Model X сменил владельца 20 мая 2025 года. Во владении у другого человека он находился с июля 2018 года по конец мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что Старовойт покончил жизнь самоубийством рядом с автомобилем в одинцовском парке имени Малевича. Предполагается, что данный шаг может быть связан с вероятным уголовным делом против Старовойта. Утром 7 июля он был освобожден от должности министра транспорта.