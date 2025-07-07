Стало известно, как Старовойт провел последние дни

Покончивший с собой бывший министр транспорта Роман Старовойт в последний раз выходил на связь с родными 5 июля.

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В тот день чиновник пришел на соревнования своей дочери. При этом окружение заметило, что он выглядит подавленным.

Сатровойт провел на мероприятии менее часа, подошел к дочери, крепко обнял ее и уехал. С тех пор родные его больше не видели.

Существует несколько версий дальнейших событий. По одной из них, рано утром 7 июля Роман Старовойт находился на работе в Министерстве транспорта и даже успел провести совещание, после чего вскоре было объявлено о его отставке. Чиновник воспринял это спокойно, попрощался со всеми и уехал домой. Позже его тело было найдено в автомобиле Tesla рядом с парком Малевича около 15:00. Этот парк расположен недалеко от деревни Раздоры в Одинцовском городском округе всего в 15 минутах езды от места, где живет Старовойт, передает Telegram-канал Mash.

Согласно другой версии, которую представил Telegram-канал Baza, чиновник мог покончить с собой еще раньше — возможно, в ночь с 5 на 6 июля. В этот период он присутствовал на мероприятии дочери, после чего, как утверждает другой источник, мог взять свой наградной пистолет и сразу поехать в парк Малевича.

На месте гибели экс-главы Минтранса нашли пачку денег

Кроме того, выяснилось, что экс-министр перед смертью сообщил своим охранникам, где и когда его забрать.

О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было также найдено огнестрельное оружие. По предварительным данным, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства.

Утром того же дня стало известно, что президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с занимаемой должности руководителя ведомства. Позже глава государства назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Старовойта сместили с поста руководителя ведомства не из-за того, что к нему «больше нет доверия».