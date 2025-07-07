Взрыв произошел в рязанском лаунж-баре

В лаунж-баре на Соборной улице в Рязани произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно информации источника, в результате погиб один человек, еще три пострадали. По меньшей мере два посетителя были госпитализированы.

«По предварительно информации, взрыв произошел в лаунж-баре на Соборной улице. В результате человек погиб, еще три пострадали. Двое из пострадавших госпитализированы», — сообщили оперативные службы.

По информации Telegram-канала Baza, причиной взрыва стала детонация гранаты — взрывное устройство мог подорвать один из посетителей.