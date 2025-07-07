Дело покончившего с собой Старовойта могут засекретить

Дело покончившего с собой бывшего министра транспорта Романа Старовойта могут засекретить. Это допустили в комитете Госдумы по обороне.

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"Во всем произошедшем с бывшим министром транспорта Старовойтом разберется следствие", - сказал представитель комитета в интервью изданию News.ru.

Он отметил, что если дело Старовойта касалось оборонных заказов и постройки фортификационных сооружений, то, возможно, что все обстоятельства будут совместно изучать военная прокуратура и военный следственный комитет. Может подключиться и ФСБ РФ.

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В Госдуме призвали не делать заранее никаких выводов и доверять только официальной информации.

"Когда касается обороны, то это дело может быть и засекречено", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что тело Романа Старовойта было обнаружено сегодня в Одинцовской районе. Ранее президент России Владимир Путин освободил его от должности министра транспорта.