Хинштейн назвал причину взрыва в многоэтажке в Курске

Взрыв в многоэтажном доме в Курске произошел из-за утечки бытового газа. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

© Telegram-канал Александра Хинштейна

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Марта в доме №21.

«Взрыв произошел из-за утечки бытового газа. По предварительной информации, пострадал один человек — 24-летний парень получил поверхностные ожоги. Его везут в больницу», — написал Хинштейн.

По его словам, в результате взрыва в многоэтажке обрушилась часть стены и балкон. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, территория оцеплена.