В Ереване силовики ворвались в головной офис компании Карапетяна

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в головной офис ЗАО «Электрических сетей Армении» российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

Об этом во вторник, 8 июля, сообщила пресс-секретарь организации Наталья Сарджанян.

— С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание, — уточнила она.

По информации из нескольких местных газет, на данный момент силовики проводят обыск в доме генерального директора компании Нарека Карапетяна, племянника задержанного бизнесмена, добавили в ТАСС.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении национализировать «Электрические сети Армении», которое принадлежит Карапетяну. По его словам, «это произойдет быстро».

Ранее в Армении сотрудники полиции в масках также задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.