Появились подробности об опознавшей Старовойта девушке экс-министра

Полину К., которая приехала на опознание тела экс-министра транспорта Романа Старовойта, жители Курской области называли первой леди Курска. Эти и другие подробности о россиянке сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, она оказалась единственной из близких бывшего политика, кто смог быстро приехать на место его гибели и опознать тело. При этом авторы публикации утверждают, что чиновник был с ней в отношениях как минимум последний год.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что Полине К. 25 лет. В 2024 году она окончила Курский медицинский университет.

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В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Информация о том, что Старовойт покончил с собой, появилась позднее в этот же день. Затем депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр свел счеты с жизнью.