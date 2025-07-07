Суд вынес приговор экс-замглавы Генштаба Арсланову

Бывший замглавы Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов приговорён к 17 годам колонии по делу о получении крупной взятки и мошенничестве.

«Суд признал виновным Арсланова Х. А... и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит приговор 235-го Гарнизонного военного суда ТАСС.

Бывшего замглавы Росгвардии задержали по подозрению в коррупции

Арсланову также назначен штраф в размере более 24 млн рублей.

Экс-замначальника Генштаба Арсланов был арестован в феврале 2020 года.