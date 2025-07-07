СМИ опровергли информацию о том, что тело Старовойта нашли в машине

Telegram-канал Shot утверждает, что тело экс-главы Минтранса России Романа Старовойта было обнаружено не внутри автомобиля, а рядом с ним.

Согласно информации источника, тело Старовойта нашли рядом с припаркованным автомобилем Tesla МОDЕL Х Р100D, у забора парковки. Электромобиль был приобретен Старовойтом у первого заместителя Упрдор «Кавказ» — при этом, за машиной есть несколько неоплаченных штрафов на 6 тысяч рублей.

По данным Shot, Старовойт оставил свой автомобиль на парковке в парке им. Малевича, после чего вышел из салона, сделал несколько шагов и покончил жизнь самоубийством. В данный момент автомобиль осматривает полиция. В салоне Tesla остался портфель бывшего министра.

Ранее стало известно о смерти бывшего главы Минтранса Романа Старовойта.