Что известно о напавшем на ведущего детского телеканала Гликогена

Полицейский, избивший телеведущего канала «Карусель» Андрея Гликогена в Екатеринбурге, предлагал деньги за молчание. Об этом рассказал менеджер артиста.

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Представители Гликогена пояснили, что на него напал силовик из города Полевского. Полицейский обнаружил, где находится Андрей, по служебной базе. Затем поймал его в переулке, приковал наручниками и жестоко избил. В переписке с нападавшим сообщается, что тот собирался убить телеведущего и покончить с собой, пишет Telegram-канал Ural Mash.

В итоге он отвез Гликогена в аэропорт и заставил улететь в Москву. Друзья полицейского пишут Андрею и просят забрать заявление, предлагая деньги. Нападавшего планируют уволить, но не привлекать к уголовной ответственности.

По данным E1.ru, актер опознал нападавшего — им оказался бывший парень его девушки. Со слов менеджера Андрея, полицейский приревновал к нему экс-возлюбленную и решил отомстить сопернику. Представитель телеведущего также добавил, что силовик угрожал Гликогену табельным оружием и выстрелил в воздух. Часть разговора с сотрудником правоохранительных органов удалось записать на телефон. Он сказал Андрею немедленно уехать из города, угрожая убийством.

Напомним, весной этого года Андрей попал в реанимацию после отравления в пермском ресторане. У Гликогена диагностировали тяжелое заболевание — ботулизм.