Тело покончившего с собой Старовойта опознали

Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта, покончившего с собой в подмосковном Одинцове, только что опознали. Об этом пишет Shot в Telegram.

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По информации издания, личность Старовойта подтвердила его ассистентка.

Канал также опубликовал кадры с плачущей девушкой, снятые на месте происшествия. После опознания ее посадили в Aurus.

СК сделал заявление о гибели Старовойта

Ранее стало известно, что последнее сообщение Старовойта перед самоубийством было адресовано его охране. В нем он сообщал сотрудникам, где и когда его забрать. Прибыв на место, охранники нашли начальника мертвым и сразу вызвали спецслужбы.

Первые сообщения о том, что экс-глава Минтранса Старовойт покончил с собой, появились 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. По неподтвержденным официально данным, рядом с телом погибшего нашли наградной пистолет. Как выяснилось, с родными он не общался с 5 июля.