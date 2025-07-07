Один из обвиняемых по делу экс-главы Курской области начал давать показания

Один из обвиняемых по уголовному делу бывшего главы Курской области Алексея Смирнова начал давать показания.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в правоохранительных органах.

— В деле Смирнова и его бывшего заместителя Дедова могут в скором времени появиться новые фигуранты. Это связано с тем, что один из обвиняемых по делу начал активно давать показания, — поделились информацией на сайте ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-главу региону обвиняют в незаконном присвоении денежных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений в Курской области. Самого Смирнова арестовали еще в середине апреля 2025 года. До этого его вызвали в полицию после ареста еще одного фигуранта дела — гендиректора «Корпорации развития» региона Владимира Лукина. Кроме того, задержали и бывшего первого заместителя Смирнова — Алексея Дедова. Подробности ареста чиновников — в отдельном материале «Вечерней Москвы».