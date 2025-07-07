Появилось видео с места гибели Романа Старовойта

Бывший глава Минтранса РФ Роман Старовойт застрелился в понедельник, 7 июля, в парке Малевича в Одинцово. Видео с места гибели опубликовал РЕН ТВ.

Журналисты заметили, что рано утром Старовойт был на работе в Минтрансе. Он успел провести совещание примерно в то же время, когда было объявлено об его отставке с должности главы ведомства.

По их данным, министр попрощался с сотрудниками и поехал домой.

Появилось фото машины, в которой Роман Старовойт покончил с собой

Правоохранители оцепили территорию парковки, на которой произошло ЧП. На месте происшествия работают криминалисты.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области.

В пресс-службе правительства РФ заметили, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.