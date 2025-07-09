Умер впавший в кому после лечения зубов ребенок

Ребенок, впавший в кому после лечения зубов в подмосковной стоматологической клинике в Одинцове, умер. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Умер ребенок, впавший в кому после лечения зубов. Сердце четырехлетнего малыша не выдержало и остановилось, — говорится в публикации.

По неподтвержденной информации, операция длилась четыре часа. Все это время ребенок был под наркозом. После проведения операции мальчик не открыл глаза, тогда его госпитализировали в медучреждение. У него произошел отек дыхательных путей и мозга, а также он пережил остановку сердца.

Мальчик умер на приеме остеопата в Казани

Ранее сообщалось, что мальчик может остаться инвалидом после проведенной операции. По словам матери ребенка, в клинику приехали фельдшеры, а не профильные врачи. Следственный комитет возбудил дело по факту случившегося.