Чиновник Росавтодора умер во время рабочего совещания

Замначальника отдела управления имуществом Росавтодора Андрей Корнейчук скончался во время совещания в Москве. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, все произошло утром 7 июля в рабочем кабинете Корнейчука на Старой Басманной улице.

«42-летний чиновник резко встал во время совещания и упал замертво», — говорится в тексте.

Прибывшие на место медики констатировали смерть Корнейчука. Причиной кончины, предварительно, могла стать остановка сердца. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее стало известно о самоубийстве бывшего главы Минтранса Романа Старовойта. Предполагается, что данный шаг может быть связан с вероятным уголовным делом против него. Утром 7 июля он был освобожден от должности министра транспорта.