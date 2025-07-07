Чиновник Минтранса умер во время рабочего совещания

Замначальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта Минтранса Корнейчук скончался во время рабочего совещания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Lenta.ru

По данным источников издания, 42-летний мужчина умер в здании министерства транспорта на Старой Басманной улице в Москве.

Отмечается, что во время рабочего совещания Корнейчук резко встал, затем упал на пол и скончался. Каких-либо других подробностей о случившемся на данный момент нет.