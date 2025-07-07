Бывший министр транспорта России Роман Старовойт, предварительно покончивший с собой, перед смертью сообщил своим охранникам, где и когда его забрать. Это было его последнее сообщение. Об этом в понедельник, 7 июля, пишет Telegram-канал Mash.

Сотрудники прибыли в назначенное место, где и нашли тело. Они же вызвали спецслужбы, говорится в материале.

Появилось фото машины, в которой Роман Старовойт покончил с собой

О смерти Старовойта стало известно в тот же день. Около тела экс-министра транспорта было также найдено огнестрельное оружие. Предварительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства.

Утром того же дня президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с занимаемой должности руководителя ведомства. Позже глава государства назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Старовойта сместили с поста руководителя ведомства не из-за того, что к нему «больше нет доверия».