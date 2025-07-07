В центре Курска раздался взрыв

В многоэтажном жилом доме в центре Курска произошел взрыв. Пострадал один человек. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 7 июля, на улице Марата. Официальной информации о случившемся пока нет.

На место происшествия выехали представители экстренных служб.

По словам очевидцев, происшествие не связано с военными действиями. Вместе с тем, в 11:00 в Курске была объявлена ракетная опасность, ее до сих пор не отменили.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажке в Ершове Саратовской области взорвался бытовой газ. Пострадала пожилая женщина, ей оказали необходимую медицинскую помощь.