Покончившего с собой министра транспорта России Романа Старовойта проверяли на причастность к хищениям в Курской области, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В отношении Старовойта действительно велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, сообщил источник РБК в правоохранительных органах», — отмечается в публикации.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщил что глава Минтранса Роман Старовойт совершил самоубийство «достаточно давно».

Также стало известно, что рядом с телом Романа Старовойта нашли наградной пистолет Макарова, который от получил от МВД.