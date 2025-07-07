Появилось фото машины, в которой Роман Старовойт покончил с собой

Тело бывшего главы Министерства транспорта России Романа Старовойта было найдено в его личной автомобиле Tesla Model X. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, мертвого экс-министра обнаружили в салоне машины в парке имени Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе.

О смерти Старовойта стало известно в тот же день. Около тела экс-министра транспорта было также найдено огнестрельное оружие. Предварительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства смерти бывшего главы ведомства.

Утром того же дня президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с занимаемой должности руководителя ведомства.

Позже глава государства назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Старовойта сместили с поста руководителя ведомства не из-за того, что к нему «больше нет доверия».