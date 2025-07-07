Источник RT: на Старовойта дали показания его бывшие подчиненные

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт мог стать фигурантом уголовного дела, так как на него дали показания его бывшие подчинённые.

Как заявил источник RT в правоохранительных органах, речь идёт о его экс-подчинённых, которые проходят фигурантами по делу о хищении средств.

Ранее тело Романа Старовойта нашли в его личном автомобиле.

Основной версией его смерти является самоубийство.

7 июля президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Причины этого решения не были названы.