Появилось фото Tesla покончившего с собой Старовойта

Опубликовано фото автомобиля Tesla Model X, в котором, по предварительным данным, покончил с собой уволенный с поста главы Минтранса России Роман Старовойт. Снимок появился в Telegram-канале Mash.

© Lenta.ru

Как утверждает издание, машину с телом экс-министра обнаружили в парке имени Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе.

Автомобиль бывшего чиновника 2018 года выпуска. Как выяснил Mash, ради Tesla Старовойт, находясь на посту губернатора, установил одну из первых электрозарядок в Курской области — на Красной площади.

7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин отправил в отставку Старовойта. В указе отсутствовали формулировки о причинах подобного решения.

В тот же день исполняющим обязанности министра транспорта был назначен бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин.