Бывшего замглавы Росгвардии задержали по подозрению в коррупции

Бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Стригунова заподозрили в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. Ему уже предъявили обвинения.

Как сообщили в Росгвардии, дело против бывшего замглавы ведомства связано со строительством полигона в Сибири.

«Материалы проверки, касающиеся злоупотреблений при реализации строительства одного из полигонов Сибирского округа, переданы органам военного следствия. По итогам проверки возбуждено уголовное дело», — указали там.

Стригунов родился в 1958 году в селе Дубовое Белгородской области. В 2016 году его назначили на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии. В 2021 году Стригунов стал первым замглавы ведомства, а в конце 2023 года был освобожден от должности.