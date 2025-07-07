СК сделал заявление о гибели Старовойта

Следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра транспорта России Романа Старовойта, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По словам Петренко, сегодня, 7 июля, в Одинцовском городском округе в личном автомобиле было обнаружено тело Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего, заметила представитель ведомства.

«Основная версия — самоубийство», — отметила Петренко.

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Роман Старовойт — выпускник второго потока «школы губернаторов». Он возглавлял Курскую область в 2018–2019 годах как врио губернатора и с 2019-го по май 2024 года в качестве губернатора. В мае прошлого года он был назначен главой Минтранса РФ.

Временно исполняющим обязанности Минтранса назначен Андрей Никитин. До этого он был заместителем главы ведомства.