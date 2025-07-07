В Госдуме раскрыли подробности смерти Романа Старовойта

Депутат Госдумы Андрей Картаполов подтвердил смерть экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. В беседе с RTVI парламентарий заявил, что это произошло «достаточно давно».

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При этом, насколько «давно», парламентарий не уточнил.

Ранее СМИ сообщали, что причиной самоубийства Старовойта могло стать расследование по факту кражи средств в Курской области при возведении оборонительных сооружений.

Среди подозреваемых остаются экс-замы Старовойта. В том числе и бывший врио главы региона Алексей Смирнов.

Следственный комитет сообщил, что Старовойта нашли дома в подмосковном Мякинино.