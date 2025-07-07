«В такое говно его вляпали». Что политики и военкоры говорят о самоубийстве Старовойта?

Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой 7 июля. Информация об этом появилась вскоре после увольнения министра. Это первый суицид чиновника такого высокого ранга за всю историю современной России. Как на него отреагировали политики, военкоры и общественные деятели — в материале «Ленты.ру».

Старовойт совершил самоубийство на фоне уголовного дела о хищениях при строительстве защитных сооружений в Курской области. По словам источника Shot, на него Алексей Смирнов — бывший заместитель и преемник Старовойта в Курской области.

Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по двум статьям

Тело экс-министра нашли на парковке возле парка Малевича в подмосковном Одинцово. По одной из версий, он совершил самоубийство в своем автомобиле марки Tesla, по другой — неподалеку от него. Рядом с телом Старовойта лежал наградной пистолет.

За несколько часов до этого президент России Владимир Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта и назначил временно исполняющим его обязанности бывшего главу Новгородской области Андрея Никитина. В Кремле отмечали, что отставка министра не связана с утратой доверия. Еще 2 июля Старовойт выступал перед Путиным с докладом на тему развития сети аэропортов.

«Он понял, что не выдержит»

Бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области Александр Руцкой назвал Старовойта хорошим чиновником и предположил, что он мог покончить с собой «из гордости». Он считает, что экс-главу Минтранса втянул в уголовное дело о хищении бывший губернатор Алексей Смирнов, который ранее был его заместителем. Притом Руцкой не верит, что погибший действительно мог пойти на преступление и решился свести счеты с жизнью, чтобы сохранить честь.

"У меня язык не повернется сказать что-нибудь плохое в адрес Старовойта. Мне его жалко. Не могу поверить, чтобы он участвовал. Если бы он участвовал, он бы не покончил с собой, а выкручивался. Он понял, что этого не выдержит. Он поступил как настоящий русский офицер. В такое говно его вляпали — это же позор и стыд". Александр Руцкой, бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области

Руцкой добавил, что бывший глава Минтранса мог остаться в живых, если бы заранее проверил биографию Смирнова перед назначением и доверился его совету не брать его на должность.

Из действующего российского истеблишмента на смерть Старовойта отреагировали пока только в Госдуме. Депутат, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил смерть министра и заявил, что она произошла «достаточно давно». Другой депутат Андрей Луговой, в свою очередь, рассказал, что лично знал покончившего с собой бывшего министра транспорта и заявил, что он в шоке от случившегося.

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«Шаг из советского прошлого»

Журналистка и общественница Анастасия Кашеварова заявила, что Роман Старовойт должен был стать главным фигурантом уголовного дела по хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Поступок чиновника она охарактеризовала как смелый.

"Старовойту грозил тюремный срок и позор. Он решил избежать этого. (...) Все же смелый поступок. Он единственный, кто ****** [совершил самоубийство] из той своры расхитителей. Ведь те, кто принимал работы и пропустил ВСУ на территорию Курской области, имеют наградные пистолеты, но не воспользовались ими". Анастасия Кашеварова, журналистка

Курский активист Владимир Синельников также указал на перспективу уголовного дела в отношении Старовойта. Ранее он напомнил, именно Старовойт принимал решение о выборе Корпорации развития Курской области в качестве генподрядчика по строительству фортификационных сооружений на границе региона.

«Эти работы были провалены, а бюджет разворован», — заметил активист.

"Курянам Роман Владимирович запомнился невыполненными обещаниями восстановить дороги и общественный транспорт, а также публичным отрицанием своего участия в проекте скандальной стройки «КурскАзота», которое подтверждается официальными документами". Владимир Синельников, курский общественник

Военкор и блогер Роман Алехин охарактеризовал смерть Старовойта как «шаг откуда-то из советского прошлого», когда, по его словам, чиновники выбирали смерть, а не уголовное преследование и позор. Он также добавил, что смерть экс-губернатора станет «задачкой для властей»

"А с точки зрения технологии — это еще и задачка для властей, с одной стороны, как с этим быть, но с другой — это же ведь может стать стандартом претензий людей к уличенным в коррупции и нечестности чиновникам". Роман Алехин, блогер

«Нельзя исключить и инсценировку самоубийства»

Предприниматель Константин Малофеев заявил, что последним среди российских министров суицид совершил глава МВД Борис Пуго в 1991 году. С тех пор, по его словам, в современной России такого не было.

"В любом случае это вопрос для следствия -- как СКР, так и, учитывая статус погибшего, ФСБ России. Будем ожидать подробностей. Так как без прояснения ситуации версии могут быть самые тревожные". Константин Малофеев, предприниматель

Блогер Юрий Подоляка с уважением отнесся к поступку Старовойта, хоть и отметил, что «не по-христиански это». При этом он добавил, что самоубийство могло быть и инсценировкой, а самому экс-главе Минтранса следовало бы отправиться на специальную военную операцию (СВО).