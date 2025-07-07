Раскрыто место гибели уволенного с должности главы Минтранса Старовойта

Уволенного главу Минтранса России Романа Старовойта нашли мертвым в доме в подмосковном Одинцово. Место его гибели раскрыли «Известия».

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Как утверждает Telegram-канал Shot, на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Последний был арестован за мошенничество в миллиард рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе.

СМИ: экс-министр транспорта Старовойт найден мертвым

Об отправке в отставку Старовойта стало известно 7 июля.