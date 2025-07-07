СМИ: экс-министр транспорта Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт застрелился в Одинцово. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 7 июля, в деревне Мякинино.

«Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе», — сообщил источник.

Сегодня Старовойта сняли с поста после коллапса в российских аэропортах. До вступления в должность министра он был губернатором Курской области.

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По предварительным данным, самоубийство Старовойта может быть связано с вероятным уголовным делом — на него дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов (ранее работавший его заместителем).

Сам Смирнов был арестован по подозрению в мошенничестве на 1 млрд рублей на строительстве защитных сооружений в Курской области.

По данным из открытых источников, Роман Старовойт застрелился из наградного оружия, полученного от руководства МВД в 2023 году. Пистолет был обнаружен рядом с его телом.