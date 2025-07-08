Депутат Рады Дмитрук: в Киеве застрелили замначальника городского военкомата

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В Киеве застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подполковник Вооруженных сил Украины. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

Дмитрук: в Киеве застрелен замначальника городского военкомата
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Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. С 18 мая прошлого года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, при этом власти Украины отказались включать в законодательство пункты о демобилизации и ротации. Украинские мужчины пытаются убежать от сотрудников военкоматов на улицах, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью. Порой граждане вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, которые при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон.