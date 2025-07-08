Дмитрук: в Киеве застрелен замначальника городского военкомата

В Киеве застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подполковник Вооруженных сил Украины. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

"В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. С 18 мая прошлого года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, при этом власти Украины отказались включать в законодательство пункты о демобилизации и ротации. Украинские мужчины пытаются убежать от сотрудников военкоматов на улицах, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью. Порой граждане вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, которые при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон.