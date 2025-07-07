Надгробная плита насмерть придавила четырехлетнего мальчика в Британии

В Великобритании скончался четырехлетний ребенок — на него упала надгробная плита на одном из местных кладбищ. Об этом случае стало известно в субботу, 5 июля.

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Спасатели оперативно прибыли на место произошедшего, однако спасти мальчика не удалось — было слишком поздно. В полиции подчеркнули, что они не планируют рассматривать смерть ребенка как подозрительную.

Все дополнительные обстоятельства случившегося выясняются. Многие профильные ведомства страны выразили семье погибшего соболезнования, уточнили в People.

6 июля футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на стадионе в Ногайском районе Республики Дагестан, он погиб. В связи с гибелью мальчика прокуратура организовала проверку.

В этот же день произошел похожий случай в Рязани. Там 17-летний юноша умер после того, как на него также упали футбольные ворота. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

3 июля в городе Советская Гавань Хабаровского края в результате падения бетонной плиты погиб шестилетний ребенок.