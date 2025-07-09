В трех районах области отключат свет с 10 по 14 июля

10.07.2025 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Самовольно-Ивановка

11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умёт

14.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Романовская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.