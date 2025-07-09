В трех районах области отключат свет с 10 по 14 июля
10.07.2025 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. Самовольно-Ивановка
11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка
11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка
11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Комаро-Умёт
14.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Романовская).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.