В российском городе двое детей пострадали при падении с паровоза в парке

В центральном парке Белгорода перевернулся детский паровозик. Пострадали двое пассажиров, сообщает Telegram-канал «‎Жесть Белгород».

«‎При повороте водитель не справился с управлением, и два вагона опрокинулись на газон. В результате падения пострадали двое детей», — сказано в посте.

Известно, что у одного ребенка зафиксировали ссадины и ушибы.

В конце июня этого года сообщалось, что во Владивостоке ребенок получил травмы при обрушении аттракциона. Инцидент произошел на Спортивной набережной, в результате обрушения карусели пострадал ребенок. Несовершеннолетний получил ушиб головы. По факту произошедшего проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводит региональная прокуратура.

Установлено, что обслуживание и эксплуатация аттракциона осуществлялись ненадлежащим образом. По данным РИА Новости, у карусели во время движения оторвалось сиденье.

10 июня в Башкирии катание девушки на аттракционе — зиплайне, где человек спускается с высоты по канатному тросу, — едва не закончилось трагедией. Во время спуска механизм сломался сразу в нескольких местах, и отдыхавшая получила серьезные травмы.