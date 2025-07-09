СК возбудил дело после гибели подростка под колесами поезда в Подмосковье

98-летняя жительница Баковки, которая является Героем Труда Российской Федерации, стала жертвой мошенников и лишилась своего жилья. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в пресс-службе СК.

© Вечерняя Москва

— Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Об обмане пенсионерки стало известно из телесюжета. Делом также заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе расследования.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о развитии дела по факту избиения жительницы Подмосковья. Пострадавшей нанесли вред незнакомцы. До этого председателя СК заинтересовал ход расследования дела, возбужденного после избиения мужчины в столице.