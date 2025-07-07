В понедельник, 7 июля, в пятиэтажном жилом доме в городе Ершов (Саратовская область) произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в доме произошла утечка бытового газа. По информации Baza, повреждения получили несколько квартир, информации о пострадавших нет.

Третьего июля взрыв газа произошел в одном из пятиэтажных домов Биробиджана. В результате пострадал собственник жилья.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с ожогами второй степени. Прокуратура начала проверку.