В Саратовской области вандал расстрелял троллейбус с подростками

Вандал выстрелил в стекло троллейбуса, где находились подростки, в городе Балакове Саратовской области.

Об этом сообщил глава района Сергей Барулин, отметив, что обратился с заявлением в полицию.

"Двое парней и девушка зашли в салон общественного транспорта, во время поездки распивали пенные алкогольные напитки. После того, как они вышли из транспорта на одной из остановок, молодой человек достал, предположительно, травматический пистолет и выстрелил в заднее стекло троллейбуса. На задних сидениях в этот момент сидели подростки. К счастью, они не пострадали. Последствия могли быть намного серьезнее", - написал глава района в своем Telegram-канале.

По словам Барулина, затем молодые люди сбежали, оставив свою знакомую. Преступление попало на камеры, которые расположены в салоне троллейбуса и снаружи. Видеозаписи в хорошем качестве переданы в полицию, написано заявление, добавил глава района.